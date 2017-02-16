Babek Zencani hakkında yeni gelişme: Paraları vermeden idam edilmeyecek

İran'da yolsuzluktan hüküm giyen ünlü milyarder Babek Zencani hakkında verilen idam kararının zimmetindeki paraları geri vermeden uygulanmayacağını belirtildi.
Ünlü işadamının ne zaman infaz edileceğine dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri, “Zencani hakkında verilen hüküm kesindir. Fakat çaldığı ve büyük bölümü yurtdışında tutulan paralar geri gelmeden karar uygulanmayacak” dedi.
Aralık 2013'te tutuklanan Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığı davadan idam cezasına mahkûm edilmişti.
Zencani'nin yurt içindeki malvarlıklarına el koyup satışa çıkaran yargı, ünlü işadamının İran içindeki malvarlığının borcunu kapatmaya yetmediğini belirtiyor.
DHA