Bağ evinde çıkan yangında öldü

MANİSA'nın Salihli İlçesi'ndeki bir bağ evinde çıkan yangında yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Balıkçı, yaşamını yitirdi.

Olay bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yalnız yaşayan Mustafa Balıkçı'nın Sarıpınar Mahallesi'nin Balcıoğlu Mevkii'ndeki bağ evinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelip çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, Balıkçı'nın cesedi bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis de soruşturma başlattı.

DHA