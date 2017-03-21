Bakan Ağbal: KDV indirimini yeniden değerlendirilecek

ÇORUM'da esnaf ve sanayicilerle buluşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, beyaz eşya ve mobilyadaki KDV indiriminin Nisan ayı sonunda sona ereceğini, indirimin devam edip etmeyeceğini yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Referandum çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Maliye Bakanı Ağbal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (ÇESOB) ziyaret etti. Bakan Ağbal'a ziyaretinde Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de eşlik etti.

Ziyarette bir konuşma yapan ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi dolayısıyla Bakan Ağbal’a teşekkür ederek, indiriminin devam etmesini istedi.

Ardından konuşan Bakan Ağbal, mobilya ve beyaz eşya sektöründe piyasanın canlanması için geçici düzenleme yaptıklarını belirterek, "Bu iki sektör ekonomide dinamo sektör. Bu yüzden gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada Nisan'ın sonunda bu düzenleme süresi dolacak. Ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz” dedi. En son gelen rakamlara göre beyaz eşyada, bu yılın Şubat ayında geçen yıla göre satışların yüzde 30'nun üzerinde arttığını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Ben aynı oranın mobilya sektöründe de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu, piyasada bir hareketlenme getirdi, alışverişe bir canlılık getirdi. Bunu da dikkate alacağız. Yeter ki esnafımızın yüzü gülsün” diye konuştu.

Esnafa önem verdiklerini dile getiren Bakan Ağbal, "Siz de bizler için çok önemlisiniz. Esnaf bu milletin sigortasıdır. Sizler bu milletin birliğine, dirliğine vatan sevgisine bağlı insanlarsınız. Sizler güçlü oldukça bu memlekette birlik beraberlik daim olacak” dedi.

Ziyaret sonunda ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, Bakan Ağbal’a el yapımı rahle hediye etti.

DHA