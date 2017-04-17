Balıkesir'de 'Evet' kutlaması

BALIKESİR'de, anayasa değişikliği referandumu sonuçlarının ardından Ak Partililer, sokaklara çıkıp kutlama yaptı.

Balıkesir'de Ak Partililer resmi olmayan referandum sonuçlarının ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplandı. Havai fişeklerin atıldığı, evet yazılı balonların uçurulduğu kutlamada kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı. Kalabalık, Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşmasını da dev ekrandan izledi. Kutlamalara Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Kasım Bostan, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve çok sayıda partili katıldı.

Vatandaşlara seslenen Milletvekili Kasım Bostan, Türkiye'nin yarın başka bir güne uyanacağını söyledi, 'Eski Türkiye geride kaldı. Şimdi yeni Türkiye'yi inşa etme zamanı. Bu seçim sonuçlarına göre PKK, FETÖ, vesayetçiler, Avrupa devletleri kaybetmiştir. Bölücüler kaybetmiştir. Kuva-yi Milliye ruhu, Çanakkale ruhu 15 Temmuz ruhu kazanmıştır' dedi.

Milletvekili Mahmut Poyrazlı ise bir tarih yazdıklarını belirterek, 'El birliğiyle, hep birlikte sizlerin sayesinde hem Balıkesir'de hem Türkiye'de, ama en önemlisi dünyanın bundan sonra çehresini, yönünü değiştirecek tarih yazdık. Belki 1-2 sene sonra belki 5-10 yıl sonra değeri anlaşılacak tarih yazdık. Bugün bizim bayramımız, düğünümüz. Biz, 7 düvele karşın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan yaptık ' diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer konvoylarla şehir turu attı.

DHA