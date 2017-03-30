Baydemir: Şarkı yasağını direniş ıslığıyla protesto ediyoruz

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili ve Parti sözcüsü Osman Baydemir, referandum çalışması için geldiği Şırnak'ta yaptığı konuşmada, referandum için partileri tarafından hazırlanan şarkının yasaklandığını hatırlatarak, "Ama nasıl ki, Ape Musa (Musa Anter) onların yasaklarını ıslıkla protesto etmişse, biz de onların bu yasağını direniş ıslığıyla protesto ediyoruz" dedi.

HDP'li milletvekilleri Mithat Sancar, Saadet Becerikli, Leyla Birlik ve Aycan İmrez ile birlikte referandum çalışmasını yürütmek üzere Şırnak'a gelen HDP parti sözüsü Osman Baydemir ve beraberindekiler, parti otobüsüyle şehir turu attıktan sonra Uludere Caddesi üzerinde bulunan HDP il başkanlığı binasına geldi. Burada kendisini bekleyen partililerle buluşan Baydemir, Kürtçe bir konuşma yaptı. Referandum için hazırladıkları şarkının yasaklandığını konuşmasında hatırlatan Baydemir, "Heyetimiz olarak 7'den 70'e Şırnak halkını selamlıyoruz. Allah'ın izni ile zulüm bu toprakları terk edecektir. Zulüm bu topraklardan evini taşıyacaktır. Referandum şarkımızı yasakladılar. Ama nasıl ki Ape Musa onların yasaklarını ıslıkla protesto etmişse bugün bizde onların bu yasağını ıslıkla, direniş ıslığıyla protesto ediyoruz. Bugün burada açılan HDP'nin kapısı özgürlüğün kapısıdır. Allah Şırnak haklını korusun, sizleri korusun. Allah'ın izni ile 16 Nisan hayırların kapısı olacak. Faşizm, katliamlar bu topraklardan taşınacak. Sizden ricam, tüm Botan halkından ricam, elle ele verelim, gönül gönüle verelim. Onlar iyi bilsinler ki zulümle, zorla, evlerimizi yıkmakla bu halk boyun eğmeyecektir. Bu halk özgürlüğünden, birliğinden, beraberliğinden vazgeçmeyecektir. Allah'ın izni ile 16 Nisan'da sandıklarda 'hayır' diyeceğiz" dedi.

Daha sonra partililerle vedalaşan Osman Baydemir ve beraberindekiler Silopi ilçesine geçerek burada şehir turu attılar. HDP Silopi ilçe binası önünde partililer tarafından karşılanan Baydemir'in konuşma yaptığı sırada bir drone'un havadan görüntü aldığı görüldü. Partililere seslenen Baydemir, "Bu gece kandil gecesi Rabbimden, Allah'ımdan bütün coğrafyamıza rahmet getirmesini, barış getirmesini, kardeşlik, huzur ve özgürlük getirmesini niyaz ediyorum" dedi. Polisler ile partililer arasında zaman zaman gerginlik yaşanması üzerine Baydemir partililere dağılmaları yönünde çağrı yaparak vedalaştı.

DHA