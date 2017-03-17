Beşiktaşlı taraftarların çeyrek final coşkusu

BEŞİKTAŞ'ın Olympiakos'u 4-1 yenerek UEFA Avrupa Liginde çeyrek finale çıkmasının ardından çok sayıda Beşiktaş taraftarı Beşiktaş Meydanı'na akın etti. Taraftarlar meşaleler yakıp sloganlar eşliğinde galibiyeti doyasıya kutlarken bazı taraftarlar ise davul zurna eşliğinde halay çekti. Kutlamaları fırsat bilen bir Beşiktaş taraftar ise pankart açarak sevgilisine evleneme teklifi etti. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda ise taraftarlar galibiyet sevincini araçlarla konvoy eşliğinde korna çalarak kutladı.

Beşiktaş'daı Meydanı'nda kutlamalar sırasında genç bir taraftar ise kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı. Bir kafenin terasından “Elif benimle evlenir misin" yazılı pankart açıldıktan sonra taraftarların önünde kız arkadaşına evlenme teklif etti. Sevgilisinin teklifini kabul eden Elif isimli genç kız teklif karşısında şaşırdığını belirterek “Beşiktaş kazandıktan sonra böyle birşey mutluluğum baya bir arttı. Hiç beklemediğim birşeydi zaten çok mutlu oldum" dedi. Erkek arkadaşı ise 'Hayatımın en güzel günüydü. Hem on kişi kalıp yendik hemde yüzüğü verdim çok geç oldu ama güzel oldu" şeklinde konuştu.

DHA