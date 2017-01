Beydağları'na kar yürüyüşü

ANTALYA'nın Akdeniz manzaralı Beydağları'nın zirvelerinde 1 metreyi bulan kar nedeniyle doğa yürüyüş grupları kar yürüyüşüne başladı.

Geçen yıllarda Toroslar'ın zirvelerine yağan kar, Antalya'da bu yıl sahil kesime de çok yaklaştı. Antalya'da, binlerce turistin akın ettiği Konyaaltı ve Kemer'deki sahillere paralel Beydağları'nda birçok nokta, beyaza büründü. Beyaza bürünen dağlarda ocak ve şubat aylarında görenleri hayran bırakan manzara eşliğinde yapılan kar yürüyüşleri Aralık ayının son günlerinde gelen karla birlikte erken başladı.

YÜRÜYÜŞ YAPILAN DAĞLAR

Yağan karla birlikte geçen hafta sonundan itibaren çok sayıda doğa yürüyüş grubu, kar yürüyüşleri düzenlemeye başladı. Patika Doğa Grubu da kar özlemi çeken üyeleriyle birlikte Aladağ'a yürüyüş düzenledi. Patika Doğa temsilcisi Nusret Yakışıklı, kış döneminde kar yürüyüşü ve zirve tırmanışı yapılan dağları Sarp Katran, Tunç, hemen yanında Alabelen, arkasında Kartal (Saklı Doruk), Bakırtepe, Kuran, Kızlar Sivrisi, Gömbe Akdağ, Elmalı Akdağ, Koğu, Tahtalı, Ovacık, Kızılca ve Finike Akdağ olarak sıraladı. Beydağları, insanların sahilde denize girerken 40 kilometre ötesinde kayak yapabildiği Saklıkent Kayak Merkezi'ni de bünyesinde barındırıyor.

ORMANLIK ALANDA 40 SANTİMETRE

Bu yıl zirvelerin ormanlık alanlarının da karla kaplandığını belirten Yakışıklı, 1750 rakımdaki Aladağ'da sedir ormanı içinde yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Zirvelerde 1 metreyi bulan kar kalınlığının ormanlık alanlarda 40 santimetre, açık alanlarda ise 60-80 santimetreye ulaştığını belirten Yakışıklı, kar yürüyüşlerinin herkesin katılabileceği etkinlik olmadığını da kaydetti. Kısmen de olsa eğitim gerektirdiğini, kıyafet, donanım ve yürüyüşçünün de mentalite olarak hazırlığının çok önemli olduğunu söyleyen Yakışıklı, çok iyi rehberlerle kar yürüyüşlerine gidilmesi gerektiğini de vurguladı.

SIFIRDAN 3 BİN METREYE

Antalya'nın sıfır metreden 3070 metreye kadar rakım farkı olan bir kent olduğunu, her mevsim 4 mevsimi yaşama imkanı bulunduğunu anlatan Nusret Yakışıklı, kar sporları açısından Antalya'nın çok zengin bir kent olduğunu dile getirdi. Yakışıklı, aslında Türkiye'nin dünyanın en yüksek beşinci ülkesi ve 2000 metre üzerinde binlerce zirvesi olduğunu, Yunanistan'da dağ olmadığı halde dağ- doğa turizminde bizden daha çok para kazandığını söyledi.

İLGİ BÜYÜYOR

Antalya'da doğa sporlarına ilginin her geçen yıl arttığını belirten Nusret Yakışıklı, bu dağların kış döneminde hem yerli hem yabancı doğa sporcularının yoğun ilgi gösterdiği dağlar olduğunu kaydetti. Yakışıklı, "Kış sporları günübirlik ve kamplı yapılabiliyor. Günübirlik etkinliklerde 4-5 kilometreden 20 kilometreye kadar mesafeli kar yürüyüşleri yapılır. Kamplı yürüyüşler ise bir gece konaklamalı ve genellikle zirve tırmanışı için düzenlenir. Bu dağlarda biriken kar, bölgenin hem içme hem tarımsal sulama suyu ihtiyacını karşılıyor ve çok önemli yer altı su kaynakları oluşturuyor. Yöre halkı da doğa sporcularına alışık ve her zaman dayanışma içinde. Kış turizmi açısından önemli potansiyel. Görsel açıdan da çok zenginlikler içerdiği ve muhteşem manzaralar sunan bu dağlarda yaban hayatı da çok zengin" diye konuştu.

DHA