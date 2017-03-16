Bıçaklanan genç, ağır yaralandı

KONYA'da tartıştığı kimliği belirsiz 2 kişi tarafından sığındığı çorbacıda bıçaklanan 20 yaşındaki Mehmet Öksüz, ağır yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Piri Esad Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Öksüz caddede yürürken, yanına gelen 2 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce bu kişiler, bıçaklarını çekip Öksüz'ü kovalamaya başladı. Şüpheliler, Öksüz'ü sığındığı çorbacıda dövüp, bacağından ve başından bıçaklayarak kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan Öksüz, çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öksüz'ün sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA