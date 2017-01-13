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Muş Haberi: Bingöl'de polis memuru intihar etti

Bingöl'de polis memuru intihar etti
11:5013 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Bingöl'de polis memuru intihar etti
Bingöl'de polis memuru intihar etti

BİNGÖL'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 28 yaşındaki Şenol Demirdağ, nöbet tuttuğu sırada henüz belirlenemeyen  nedenle beylik tabancası ile intihar etti.
Çevik Kuvvet Şubesinde görev yapan polis memuru Şenol Demirdağ, bugün sabah erken saatlerinde, Bingöl-Muş karayolu üzerinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önündeki nöbet kulubesinde nöbet tutarken, beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Şenol Demirdağ'ın evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olduğu belirtildi.
Demirdağ'ın cenazesi Bingöl Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, intihar nedeni araştırılıyor.

DHA

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