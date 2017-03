Bodrum tanıtım TIR'ı hazır

GÖZDE turizm tatil merkezlerinden Bodrum'u yerli turiste tanıtacak TIR projesi, halka sunuldu.

Bodrum'a yerli turist getirisiyle iç turizmi canlandırmak amacıyla oluşturulan Bodrum Tanıtım TIR'ı Projesi'nin hazırlıkları tamamlanarak tanıtımı yapıldı. Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Denizciler Derneği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu'nun da destek verdiği proje kapsamında; Bodrum Tanıtım TIR'ı, 2017 yaz sezonu öncesinde 2 ay boyunca, Türkiye genelindeki 28 ili gezecek. Bodrum'un simgelerinden oluşan görsellerle giydirilen TIR'da, dağıtılmak üzere Bodrum'u tanıtıcı CD, broşür, kitapçık, harita ve çeşitli materyaller ve Bodrum'un yöresel lezzetleri bulunuyor. Proje görevlileri, ziyaret ettikleri bölgelerde halkı Bodrum hakkında daha da bilgilendirecek, yöresel yemekler ikram edecek.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Bodrum Belediye Meydanı'nda Bodrum Tanıtım TIR'ının tanıtım toplantısına katılan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, destek veren dernekler ile oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bodrum'un birinci geçim kaynağı olan turizm ile ilgili yerli turizme ağırlıklı olarak bir çalışma başlattıklarını belirten Kocadon, şöyle dedi:

"Biliyorsunuz Anadolu halkının Bodrum'a müthiş bir desteği var. Bu sefer de biz Anadolu halkının ayağına Bodrum'u götürelim dedik. Onlar bizim en zor günlerimizde hep yanımızda oldular ve inanıyorum ki bu senede Bodrum'u yalnız bırakmayacaklar. Bodrum'a desteklerini sürdürmeye devam edecekler. Bodrum olarak bu sene böyle bir TIR projesi geliştirdik. Yaklaşık 28 ile yönelik, 7 bin kilometreye yakın bir yol kat edeceğiz. Bu bir başlangıç bu başlangıç bizim için sadece Anadolu'da değil dünyanın her yerinde var. Bodrum'un önümüzdeki sezon yine en iyi turizmi yapacağına inanıyorum. Daha birçok çalışmalarımız var, turizmle ilgili. Bodrum'un tanıtımı ile ilgili bunu bir başlangıç olarak düşünüyorum. TIR'ı gezenler 3 boyut ile Bodrum'u gezme şansına sahipler. Bodrum'un havadan çekilmiş güzel ları ve resimleri var. Bodrum koylarını görecekler. Bir de tanıtım broşürlerimiz, Bodrum mandalina gazozumuz, kendi ürettiğimiz ürünlerimiz var. Bodrum olarak Bodrum'u göstermek için gidiyoruz."

"DOĞRUDAN DÜNYAYA AÇILMAK İSTİYORUZ"

Bodrum'dan Anadolu'nun birçok yerine direk uçak seferinin olmaması konusunda da Türk Hava Yolları ile ortaklaşa çalışabileceklerini belirten Kocadon, "Biz bu kadar mücadele ederken ve özellikle Türkiye'nin ve dünyanın turizmde birinci markası olan Bodrum'un artık direk dünyaya açılması lazım. Biz doğrudan dünyaya açılmak istiyoruz. Bunun içinde her türlü işbirliğini yapmaya hazırız. Özellikle Bodrum'dan Anadolu'nun birçok yerine uçulması lazım. Biz hala Ankara'ya giderken bile düşünüyoruz Nasıl gideceğiz diye" dedi.

"BU BİR MOBİL TANITIM FUARI"

Bu TIR projesinin Bodrum'un tanıtımı için çok önemli olduğunu belirten TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise, "Tanıtım 7 gün 24 saat boyunca ve tüm ömür boyu bitmeyen bir çalışma. Bodrum'da bunun farkında Bodrum şimdi Bodrum'daki ortak akıl belediyemizin koordinasyonunda imece usulü adım adım Anadolu yapalım ve biz gidip, Bodrum'u mümkün olduğunca her yönüyle tanıtalım. Bu bir mobil tanıtım fuarı ve başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Bazı vatandaşların içinde selfi çektiği TIR'ın önümüzdeki günlerde 5 kişilik bir ekip ile Bodrum Kaymakamlığı himayesinde Türkiye'yi gezmeye başlayacağı belirtildi.

DHA