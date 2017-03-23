Bodrum'da bahar havası

MUĞLA'ya baharın gelmesiyle Bodrum ilçesindeki turistler Kumbahçe Sahili'ne koştu, güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkardı.

Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın etkisini göstermesiyle Kumbahçe, Paşa Tarlası ve Bitez sahillerinde yazdan kalma görüntüler oluştu. Güneşte hissedilen hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükselmesiyle, Bodrumlular ve az sayıdaki turistler, deniz kenarına akın etti. Kumbahçe Sahili'nde deniz kenarında güneşlenenler denize girmeyi de ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yapıp, deniz kenarındaki kafeteryalarda kitap okuyarak, güneşin keyfini çıkardı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta sonu da aynı olacağını belirterek, hafta başından itibaren sıcaklıkta düşüş yaşanacağını söyledi.

DHA