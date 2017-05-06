Bolu'da şiddetli yağmurda rüzgar şemsiye açtırmadı

BOLU'da sağanak yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşların ellerindeki şemsiyelerden bazıları kırıldı, bazıları ters döndü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı 25 kilometreyi bulan rüzgar kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Ancak birçok kişi rüzgar nedeniyle şemsiye tutmakta zorlandı. Bazılarının şemsiyeleri kırıldı, bazıları ters döndü. Bazı kişiler şemsiyeyi tutamayınca kapatıp yağmur altında hızlı adımlarla yürümeyi tercih etti.

DHA