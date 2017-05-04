Buldan'da tarihe saygısızlık

DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde, Büyük Selçuklu döneminde yaşadığı sanılan ve halkın 'Kumralı Dede' olarak tanımlandığı Kumralı Ali Paşa'nın kabri, kimliği belirsiz kişilerce kazıldı.

Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından olduğu sanılan Kumralı Ali Paşa'nın (Kumralı Dede) Buldan'ın Bostanyeri Mahallesi sınırlarındaki Kumralı Dağı eteklerinde bulunan kabrine, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Tarihi mezar, yaklaşık 2 metre derinliğinde kazıldı. Şehit düşerek Kumralı Dağı eteklerine gömüldüğü rivayet edilen Kumralı Ali Paşa'ya ait tarihi mezarın çevresindeki kabirlere ise zarar verilmedi.

Kumralı Ali Paşa'nın kabrini ziyaret amaçlı giden vatandaşlar, mezarın kazıldığını görünce polise bildirdi. Buldanlılar tarafından sıkça ziyaret edilerek başında Kuran okunan Kumralı Ali Paşa'nın mezarının kazılması, ilçe halkının tepkisine yol açtı. Defineciler tarafından kazıldığı ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA