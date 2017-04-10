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İstanbul Haberi: Bursa’da PKK operasyonu 10 gözaltı

Bursa’da PKK operasyonu 10 gözaltı

09:1610 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Bursa’da PKK operasyonu 10 gözaltı
Bursa’da PKK operasyonu 10 gözaltı

BURSA'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen hafta eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Gemlik  ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilein ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan örgütsel dokümanlara el konuldu.  Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler terör örgütü propagandası yapmak  ve örgüt içinde faaliyet göstermek suçlarından adliyeye sevk edildi.

 

DHA

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