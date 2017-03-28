(çadır içinden ek bilgilerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan hayır çadırında (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu çıkışında bulunan "Hayır" çadırını ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde gerçekleştirdiği ziyaretteki konuşmaların bir bölümü de cep telefonu kaydına yansıdı.

ERDODOĞAN'DAN SÜRPRİZ

Samsun'a gidecek olan Erdoğan, saat 13:00 sularında Tarabya Köşkü'nden Atatürk Havalimanı'na hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya bayırında kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurdu. Bir kadın ve yanındaki iki çocuğuyla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti.



ÖNCE "EVET" SONRA "HAYIR" ÇADIRINA ZİYARET

Konvoyu Hacıosman'a geldiğinde makam aracını tekrar durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında bulunan 'Evet' çadırına geçti.

'Evet' çadırında çalışma yapan partililerle sohbet edip çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında sadece 2 metre yakında bulunan 'Hayır' çadırından İzmir marşı yükseliyordu. Ak Parti'nin referandum şarkıları çalınan 'Evet' çadırından çıkan Erdoğan, 'Hayır' çadırına geçti.



"HEPİMİZİN CUMHURBAŞKANI OLABİLMENİZ İÇİN HAYIR"…

Çadırın girişinde ellerinde 'Hayır' broşörleri bulunanlarla konuşan Erdoğan'a kadınlardan birinin "Hepimizin Cumhurbaşkanı olabilmeniz için hayır" dediği duyuldu. 'Hayır' çalışması yapan başka bir kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a su ikram edip içeriye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, içeri girip yaklaşık 15 dakika 'hayır' çalışması yapanlarla konuştu. Basın mensuplarının uzaktan görüntüleyebildiği sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birlik beraberlik vurgusu yaptığı, çadırdakilerin de hayırcıların terörist olarak nitelenmesinin birlik beraberliği bozduğunu söyledikleri öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hocıosman'dan ayrılarak Atatürk Havalimanı'na geçti.



ERDOĞAN'IN SAMSUN'DA ANLATTIĞI DİYALOG CEP TELEFONUNDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği Hayır çadırındaki konuşmaların bir kısmı bir gönüllü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"YAVUZ YERİNE ADINIZI VEREBİLİRDİNİZ"

Çadırdakilere, "Niye 'Hayır' diyorsunuz" diyen Erdoğan'a bir kadın, "Çağdar bir yaşam için 'Hayır' diyoruz" karşılığnı verdi. Erdoğan, "Çağdaş bir yaşam yok mu" diye sorunca aynı kadın, "Bence yok" dedi. Erdoğan, "Yani 'Hayır' dediğinizde ne olacak Yani şu anda olmayan ne var da 'Hayır'da ne olacak Durum aynen devam edecek." şeklinde devam etti. "Zeten siz yönetiyorsunuz ne değişecek yani." diyen kadına Erdoğan "Öyle değil işte. Ben damdan düştüm, size ben kısaca bir anlatayım: Seçim diyelim ki 'Hayır'la neticelendi. Gelecek olan netice şuandaki sürecin aynen devamı olacak." dedi.

"Söylemlerinizden kadın haklarının olmayacağını, gideceğini düşünüyoruz" diyen kadına Erdoğan, "14-15 senedir bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz geldiğimiz zaman bu parlamentoda kaç bayan vardı" diye sordu. Bir başka kadının, "14 senedir iktidardasınız neyi yapamadınız da başkan olarak yapmak istiyorsunuz" şeklindeki sorusuna Erdoğan, "Şu gensoru uygulamaları var ya… 484 gensoru verildi. Muhalefet gensoruyu çıkaramayacağını bilmesine rağmen parlamentonun işlevsiz hale gelmesi için gensoru veriyor. Ve bunlardan 4 tanesi kabul edildi, diğerleri red edildi. Bu gensoru mekanizması parlamentonun çalışamaz hale geitirilmesidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çift başlılık netice vermiyor.Dünyanın en ileri ülkelerine baktığınız zaman orada bir birlikle bir beraberlik var" dedi. Araya giren bir kadın," Türkiye'de birlik beraberlik yok. Birlik beraberlik çöktü" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, " Şu olay bizi parçaladı diyemiyorsun" karşılığını verdi. Araya giren bir başka vatandaş da," Somut olarak şudur; Yavuz Sultan Selim isminin verilmesi, Alevi yurttaşlarımızı aşırı derecede üzmüştür. Bu tarihe dayalı olarak yapılan zulümleri…Sizin adınızı duymak isterdik. Adınızı verebilirdiniz" dedi.

"SÖYLEDİĞİN TARİHE SAYGISIZLIKTIR"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin söylediğin çok çirkin ve tarihe saygısızlıktır. Tarihe hakarettir. Bir defa Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en kudretli, en güçlü padişahlarından bir tanesi. Öyle bir insanının oraya adının… köprüye adının verilmesi, 'Alevi vatandaşları üzmüştür' demen ayrı bir çirkinliktir. Biz şuanda bir yere bir ismi verirken, 'bunu Aleviler seviyor', 'Sünniler sevmiyor' diye değerlendiremeyiz ki. Tarihte kimin kudreti olmuşsa, kimin bu ülkede bizlere faydası olmuşsa biz onlara bakarız. Yavuz'un dönemi 19 milyon km alana hükmettiği dönemdir. Aynı şekilde Nevşehir'de ben Hacı Bektaşı Veli'nin adını üniversiteye verdim" diye konuştu.

"BU KADAR CEMEVİ NE ZAMAN AÇILDI "

Bir başka kişinin de Erdoğan'a , " Aleviler sürekli korkarak Alevi'yiz diyorlar" dedi.

Erdoğan buna karşılık, " Bu kadar Cemevi ne zaman açıldı Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi…değil mi " ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayır çadırından ayrıldıktan sonra onunla konuşan ya ya da diyalogları dinleyenler yaşananları anlattı.

DHA