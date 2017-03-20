Çeşme'de 105 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen mültecilerden 50'si lastik botla açıldıkları denizde, 55'i de kaçma hazırlığı yaparken kıyıda yakalandı.

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan 'TCSG 24' Sahil Güvenlik gemisi, Dalyan Uçburun açıklarında, bugün saat 02.00 sıralarında denizde bir lastik bot olduğunu farketti. Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale ederek lastik botu durdurdu. Bottaki 47'si Suriye ve 3'ü Bangladeş uyruklu 50 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alınan kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından battaniye, yiyecek ve içecek dağıtıldı. Daha sonra bu 50 kişi, yasal işlem yapılması için Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Bugün saat 07.00 sıralarında ise, Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Mahallesi eski Alman Tatil Köyü bölgesinde, lastik botla kaçma hazırlığı yapan 55 Suriyeliyi tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma, hepsini gözaltına aldı. Yakalanan Suriyeliler, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Denizde ve karada yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 105 kişinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri bildirildi.

DHA