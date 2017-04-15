Dairesine 'evethayır' iddiası

ESKİŞEHİR'de Ak Parti eski il yöneticisi Cevdet Kılıç, referandumda 'hayır' çıkması halinde 2 dairesini kendisi gibi müteahhit olan CHP Odunpazarı ilçesi eski Gençlik Kolları Başkanı Volkan Enver Kılıç'a verecek. Volkan Enver Kılıç da 'evet' çıkması durumunda 1 daireyi Cevdet Kılıç'a vereceğine dair sözleşme imzaladı.

Müteahhit Cevdet Kılıç, bir süre önce sosyal medya hesabından referandumda 'hayır' çıkması halinde kendisiyle iddiaya girecek kişiye Zafer Mahallesi'ndeki her biri 150 bin lira değerinde olan 2 adet 2+1 daire vereceğini duyurdu. Kılıç'ın duyurusuna olumlu ve olumsuz yanıtlar gelmeye başladı. Cevdet Kılıç bunun üzerine sosyal medyada 'Hayırseverlerden klavye kahramanlığı değil icraat bekliyorum' dedi.

Cevdet Kılıç'ın çağırısına Eskişehir'de kendisi gibi müteahhitlik yapan, aynı soyadı taşımalarına karşın akraba olmayan CHP Odunpazarı İlçesi eski Gençlik Kolları Başkanı Volkan Enver Kılıç'tan yanıt geldi. Volkan Enver Kılıç da referandumda 'evet' çıkması halinde Büyükdere Mahallesi'ndeki 150 bin lira değerindeki 2+1 apartman dairesini vereceğini açıkladı. Cevdet Kılıç ile Volkan Enver Kılıç buluşarak hazırladıkları sözleşmeye imza attı. Cevdet Kılıç, 'hayır' çıkması halinde Volkan Enver Kılıç'a kendisinin 2 daire vereceğini, 'evet' çıkması halinde ise ondan 1 daireyi alacağını söyledi. 2 müteahhit hazırladıkları sözleşmeye imza attıktan sonra el sıkışıp birbirlerine şans diledi.

DHA