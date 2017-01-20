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Yalova Haberi: Eroini pirinç torbalarına sakladılar

Eroini pirinç torbalarına sakladılar
19:2320 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Eroini pirinç torbalarına sakladılar
Eroini pirinç torbalarına sakladılar

YALOVA polisinin yaptığı iki ayrı operasyonda 13 kilo eroin ele geçirildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilerek Yalova üzerinden başka illere götürülmek üzere pirinç torbaları içine gizlenmiş 8 kilo 580 gram eroin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Y.Y. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polisin yaptığı başka bir operasyonda ise bir otobüsün bagajında iki valizin içerisine gizlenmiş 4 kilo 440 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili A.S. (25) ve F.K. gözaltına alındı.

 

DHA

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