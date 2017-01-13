Eskişehir'de ağaç sökümüne tepki

ESKİŞEHİR'de Oduhpazarı Belediyesi'nin kentin en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu Caddesi'nde başlattığı park ve meydan projesi çalışmalarında bazı ağaçların yerlerinden sökülüp götürülmesine tepki gösterildi.

CHP'li Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme projesinin çalışmaları geçen 22 Kasım'da başladı. Çalışmalar sırasında dün, parktaki bazı ağaçlar iş makineleriyle köklerinden sökülüp araçlara yüklenerek başka yere nakledildi. Ağaçların sökümüne çevrede bulunan bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Yoldan geçmekte olan bir kadın da ağaçların sökülmesine tepki göstererek, "Nedir bu böyle Yılların emeği var burada. Yazık günah değil mi Acaba böyle bir ağaç kaç yılda büyüyecek Ağaçtan ne istiyorsunuz Ağaç yerinde dursun sen ne düzenleme yapacaksan yaparsın. Allah'tan korksunlar. Doğaya saygısı olmayan insanlara saygısı olmaz" dedi.

AK PARTİLİLERDEN BASIN AÇIKLAMASI

Hamamyolu Caddesi'nde bugün ellerinde çeşitli yazıların olduğu dövizlerle toplanan Ak Partililer de ağaçların sökülmesine tepki gösterdi. AK Parti Odunpazarı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Lortoğlu, asırlık ağaçların rant uğruna yok edildiğini öne sürdü. Lortoğlu şöyle konuştu:

"Hamamyolu'na ne katacağını anlayamadığımız, bölgenin mimari özellikleri ve tarihi dokusuyla asla uyuşmayan, baştan sona yanlışlarla dolu olan ve bize göre 'Hamamyolu'nu katletme projesi' olan bu proje kapsamında bölgedeki ağaçlar 10 gündür yok edilmektedir. Belediyenin yapmış olduğu açıklamada sökülen ağaçların yerine 50 adet ağaç dikileceği belirtiliyor. Bu açıklama size asırlık ağaçları kesme ve sökme hakkını vermez. 15 yıllık ağaçların sökülüp taşınması neticesinde tekrar tutma oranının yüzde 3 olduğunu, 30 yıllık ve üzeri olanlarınsa tekrar tutma oranının yüzde 0 olduğunu bilmiyor musunuz Ak Parti Odunpazarı İlçe teşkilatı olarak konunun peşini asla bırakmayacağız."

BELEDİYE: AĞAÇLAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SÖKÜLDÜ

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Hamamyolu Caddesi'nde çevreye duyarlı bir çalışma yürütüldüğü savunuldu. Belediyenin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi Projesi'nde, mevcut alanın uluslararası platformda kendini kanıtlamış bir proje ile gerçekleştirileceğini kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu anlamda halkımızın takdirini de kazandık. Ancak ne yazık ki, siyasi rant peşinde koşan algı yöneticileri çirkin bir kampanya başlatma derdinde. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla alandaki ağaçlardan bazıları modern tekniklerle, güvenli bir şekilde söküldü. İhtiyacı olan ağaçlara budama işlemi gerçekleştirilerek, sökülen ağaçlar Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün uygun bulduğu ve hazırladığı alana dikildi. Yani ağaçlarımıza herhangi bir zarar gelmesi ya da ağaçlarımızın kesilmesi söz konusu dahi olamaz. Bu proje kapsamında ağaç sayısı eksilmeyeceği gibi, yeni ağaçlar ve bitkiler de dikilecektir."

DHA