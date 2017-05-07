Fatih'te silahlar patladı: 1'i polis 3 yaralı (2)

Ersan SAN Ozan URAL-Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Fatih'te, Suriyeli iki grup arasındaki silahlı kavgayıa müdahale eden 1 polis memuru ile 2 kişi yaralandı. İki gruptan da gözaltına alınanlar oldu.

Olay, Vatan Caddesi üzerinde saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Vatan caddesi üzerinde Suriyeli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. O bölgede görevli Önleyici Hizmetler'de görevli polisler kavgaya müdahale ettti. Polisler ile Suriyeliler arasında çatışma çıktı. O sırada patlayan silahlardan bir kurşun polis memurunun bacağını isabet etti. Olayda 2 kişi daha yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hasatnesi'ne kaldırıldı. Kavga eden iki gruptan birkaç kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Polisin tabancaya bakarken yanlışlıkla bacağını vurduğunu iddia eden görgü tanığı Mustafa Erdoğan, 'Silah sesleri geldi buradan, ondan sonra kaçtılar. Yolu geçerken bir tanesi burada vuruldu. Sonra köprünün oraya gittiler, köprünün orada bir tanesi 2-3 el ateş etti. 3 polis kaçtı. Polise ateş eden Suriyeli'nin silahı yere düştü. Polis üzerine atladı yakaladı. Daha sonra bir polis geldi tabancayı yerden aldı. Silaha bakayım derken polis kendini bacağından vurdu. Daha sonra halk Suriyeli'yi linç etmek istedi. Polisler kaçırdılar. İki tanesi yaralandı, 1'ni sağ götürdüler ama 1 tanesi öldü herhalde.' dedi.



DHA