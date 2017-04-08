FETÖ soruşturması yapan savcı FETÖ'den ihraç edildi (2) yeniden

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturmalarını yapan Cumhuriyet Savcısı Tevfik Önen meslekten ihraç edildi.

HSYK tarafından bir süre önce yayınlanan genelgesiyle FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi. Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcıları arasında Silifke'de FETÖ/PYD soruşturmalarına yürüten Cumhuriyet Savcısı Tevfik Önen de yer aldı. Savcı Tevfik Önen, meslekten ihraç edildiği gün Silifke'deki evinde gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği Tevfik Önen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA