(GENİŞ)Erdoğan: Kudüs semalarından ezanın susturulmasına inşallah izin vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosunda bekletilen ezanın yasaklanmasına dair yasa taslağına tepki göstererek,'Böylesine bir konunun gündeme gelmesi dahi utanç vericidir. Kudüs semalarından ezanın susturulmasına İnşallah izin vermeyeceğiz' dedi.

TAM SAATİNDE SALONDAYDI

Sabah saatlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cenazesine katılmak için Kayseri'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenazenin ardından tekrar İstanbul'a döndü. Ve resmi programında Haliç Kongre Merkezi'nde saat 16:00'da başlaması öngörülen 'Vakıf Haftası ve Uluslararası Kudüs Vakıflar Forumu' açılış törenine tam zamanında katıldı.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AB Bakanı Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'yla birlikte, Filistin Başkanı Rami Hamdallah, Ürdün Prensi Gazi Bin Muhammed, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin de yer aldı.



'KUDÜS MÜSLÜMANLARIN NAMUSUDUR'

Kuran-ı Kerim okunarak başlayan törende son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. 'Biz Mescid-i Aksa dediğimiz zaman, onu Harem-i Şerif olarak ifade etmeyi eksik buluyoruz' diyen Erdoğan konuşmasına bu uyarıyla başladı. Erdoğan, 'Kubbetüs Sahra da, bunların hepsi onun içindedir. Bunun böyle bilinmesini özellikle istiyorum. Kimse, kimseyi aldatmasın. Bunun mücadelesini veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Peygamberler şehri olan Kudüs tüm Müslümanların Harem-i İzzet'i ve namusudur' şeklinde konuştu.

ÜRDÜN KRALINA ÖZEL TEŞEKKÜR

Harem-i Şerif'in himayesinden sorumlu olan Ürdün Kralı İkinci Abdullah'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İslam Vakfı'nın, İsrail'in engellemelerine rağmen sürdürdüğü çalışmalara bütün İslam aleminin destek olması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum' dedi.

'KUDÜS'Ü ZİYARET EDİN'

Müslümanların Kudüs'ü sık sık ziyaret etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, ancak ziyaretlerin diğer ülkelerin çok gerisinde kaldığını rakamlarla açıkladı. Erdoğan, 'İstatistiklere baktığımızda hala bu konuda çok ciddi bir eksiğimizin olduğunu görüyorum. 2015 yılında 600 bin ABD'li, 400 bin Rus, 300 bin Fransız, Kudüs'ü ziyaret etmiştir. Müslüman ülkeler arasında en fazla Türkiye'den ziyaretçi gitmiş ama çok ziyaretçi gitti diye havaya girmeyelim. Giden ziyaretçi sayısı ne biliyor musunuz 26 Binde kalmıştır. Ben buradan milletime çağrıda bulunuyorum. Yüzbinler niçin Türkiye'den Mescid-i Aksa'yı ziyarete gitmesin. Hiç bahane yok. Gitmeliler. Bu tablonun bize yakışmadığını kabul etmeliyiz. Oradaki kardeşlerimize vereceğimiz en güçlü destek, Kudüs'teki varlığımız olacaktır' diye konuştu.

'FİLİSTİN MESELESİNDE ÜSTÜNLERİN HUKUKU İŞLİYOR'

Filistin meselesine adil bir çözüm bulanmadan, bölgeye barış ve istikrarın gelmesinin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunun için öncelikle Uluslararası hukuka, ve alınan kararlara saygı gösterilmesi gerekiyor. Hiç kimse, hiçbir ülke hukukun üstünde değildir, olamaz. Ancak Filistin meselesinde yıllardır üstünlerin hukuku işliyor. Bunu da böyle görelim' dedi.

'YEGANE ÇÖZÜM 1967 SINIRLARI GERİ DÖNÜŞ'

Filistin meselesinde yegane çözümün 1967 sınırlarına geri dönmek olduğunun altını çizen Erdoğan, 'Çözümün yegane yolu nedir 1967 sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır' şeklinde konuştu.

'ABD ELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞINMASI TARTIŞMASI GÜNDEMDEN DÜŞMELİ'

ABD'nin İsrail nezrindeki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı bu tartışmaları son derece yanlış olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda şu görüşü dile getirdi: Kesinlikle gündemden düşmelidir. Bu konuda gerekli uyarıları en üst düzeyde yaptık, yapıyoruz. Bu mesele bazılarına basit bir tabela değişikliği gibi gelebilir. O kadar basit değil. Böyle düşünenler, kutsal topraklardaki dengenin ne kadar hassas olduğunu, değil bir tabelayı, bir taşı dahi yerinden oynatmanın ne denli büyük etkileri olacağını görmezden geliyorlar.

'PROVOKASYONLARA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Mesci-i Aksa ve Kubbetüs Sahra'nın içinde bulunduğu Harem-i Şerif'in 144 dönüm alanıyla sadece Müslümanlara ait olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Ve ebediyete kadar da böyle kalacaktır. Kudüs'ün karakterini değiştirmeye yönelik provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. İsrail Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve bütünlüğünü tehdit eden bu tarz taciz, kazı ve imar faaliyetlerine biran evvel son vermelidir' dedi.

'SESSİZLİK İBRETLİKTİR'

Camilerde sabah ezanının okunmasının yasaklanmasını amaçlayan bir yasa tasarısının halen İsrail Parlamentosunda beklediğini hatırlatan Erdoğan, bu konuda İsrail yönetimine uyarılarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: Böylesine bir konunun gündeme gelmesi dahi utanç vericidir. Bize her fırsatta din ve vicdan özgürlüğünden dem vuranların bu konuda sessiz kalarak, adeta atılan bu adımı onaylaması ise ibretliktir.

'EZANIN SUSTURULMASINA İNŞALLAH İZİN VERMEYECEĞİZ

Kudüs semalarından ezanın susturulmasına İnşallah izin vermeyeceğiz. Şunu bilmemiz lazım. Eğer inancınıza güveniyorsanız, inanç hürriyetinden niye korkuyorsunuz Bak bizim böyle bir derdimiz yok. Biz inancımıza güveniyoruz. Onun için de inanç özgürlüğünden korkmuyoruz. Ben şuanda İsrail'in yöneticilerine de bunu hatırlatıyorum. İnancınıza güveniyorsanız, bizim ezan seslerimizden niye korkuyorsunuz

'AKLIMA ARKADAŞIMIN CEZAEVİNDE EZAN OKUMASI GELDİ…'

Musevi vatandaşlarımıza yönelik böyle bir adım atmadık atmayız da. Bu yasakçı zihniyete en güzel cevabı Kudüs'teki kardeşlerimiz sabah vaktinde kendileri bizzat evlerinden ezan okuyarak ifade etmişlerdir. Buna mecbur edildiler. Aklıma Cezaevinde arkadaşımın Cezaevi odasında ezan okuması geldi. Ne yapalım Başka çare yoktu. O da ezan okuyarak bizi kaldırıyordu. Biz şimdi bu açık havayı, bu insanca yaşanan dünyayı, cezaevine çevirenlere elbette er veya geç gerekli cevabı vereceğiz.

'EZAN YASAĞI, GELİŞMELERİN ÖNÜNÜ TIKAR'

Bu konudaki net tavrımızı doğrudan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e de ifade ettim. Dedim, 'bu doğru değil'. 'Bakın bu yanlış bir gidiş'. Barışa özlem duyduğumuz dünyada, özgürlüklere özlem duyulan bir dünyada, 'münasebetlerimizi geliştirelim' dediğimiz bir dünyada atılacak böyle bir adım, bu gelişmelerin önünü tıkar.

'HAMAS'IN SİYASET BELGESİ EZBERLERİ BOZMUŞTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan son alarak geçtiğimiz günlerde açıklanan Hamas'ın yeni siyaset belgesine değindi. Erdoğan, 'Hamas geçtiğimiz günlerde ilan ettiği siyaset belgesini, hem Filistin davasında hem de Hamas ile El Fetih arasındaki mutabakat sürecinde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. İlan edilen bu belge, bana göre birçok ezberi bozmuştur. İnşallah bundan sonra Filistin'in hak ve özgürlük mücadelesi, daha da güçlenecektir' dedi.

ERDOĞAN'A FİLİSTİNLİLERDEN TÜM MÜSLÜMANLARIN LİDERİ MADALYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Filistin İslami Yüksek Kurul Başkanı Dr.Hikmet Sabri tarafından, 'Kudüslülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'nin ve tüm Müslümanların lideri olarak gördüklerini' sembolize eden özel bir madalya taktı.



DHA