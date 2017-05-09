Giresun'da fırtına, fındığa zarar verdi

GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece yaşanan fırtınanın bölgede fındık ürününe ciddi zarar verdiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaşanan fırtına sonrası fındık bahçelerini dolaşarak incelemelerde bulundu. Keşap ilçesinin köyleri ile Giresun merkezdeki birçok köyde inceleme yaparak üreticilerden bilgi alan Karan, fındık bahçeleri için uzun zaman sonra bereketli bir yıl beklerken böyle bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek. şunları söyledi:

“Mevsim iyi gidiyor diye düşünüyorduk. Kar zamanında yağdı, yağmur sürekli yağıyor diyerek fındık bahçeleri için bereketli bir sezon bekliyorduk. Ordu' nun yüksek kesimlerinde zirai don afeti yaşandı ama bizim bölgemizde ciddi manada bir afet olmadı. Fakat 15 gün önce fırtınadan dolayı hasar oluşmuştu ama sadece belli bölgeleri etkilemişti. Fakat dün gece şehir merkezinde 82 kilometre hızla esen rüzgar, batı ilçelerimizde 100 kilometrenin üzerine çıktı. Bununla birlikte fındık bahçelerinde ciddi bir hasar meydana geldi. Ocakları dolaştığımızda 2 ile 3 kilo civarında fındığı ziyan ettiğini görüyoruz. Tabi bu her yıl bu mevsimlerde yaşanıyordu ama bu sefer fındığın tam meyveye dönme aşamasına gelmesinden dolayı ciddi manada zarar oldu.”

HASAR TESBİT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Fırtınanın zararının yer yer yüzde 70'lere ulaştığını aktaran Karan, “Üreticimize geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bir daha bu şekilde bir fırtına yaşamayız. Hasar gören üreticilerimiz il Afet Komisyonu'na gelecek. Biz de bu çerçevede tarım kredilerinin ertelenmesi için çalışma yapacağız. Fındıkta hasar tespit çalışmaları bugün başlayacak. Sigortalı vatandaşlarımız eksper isteyip hasarlarını tespit ettirebilirler” dedi.

'KÜLLEME DE CİDDİ ZARAR VERECEK'

Üreticisinin son 4 yıldır mücadele verdiği fındık külleme hastalığının bu sene de bahçelerde kendisini göstermeye başladığını ifade eden Karan, 'Külleme hastalığı da ciddi manada zarar verecek. Ayrıca bu yıl bakteriyel yanıklar da var. Fındık yapraklarına bu da külleme gibi zarar veriyor. İlerdeki günlerde fındıkta ciddi manada dökülmeler meydana geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Yaşanan fırtına sonrası bahçesini dolaşan üretici Halil Bahar ise, “Fındık bahçelerimiz çok zarar gördü. Ağaçlar dahi yerinden söküldü, bütün bahçeler mahvoldu” diyerek yakındı.

DHA