'Hayır' otobüslerine boyalı saldırı

ANTALYA'da üzerinde 'Hayır' yazılı bazı CHP mahalle temsilcilikleri, seçim otobüsleri ve minibüsleri, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce siyaha boyandı.

CHP'nin Muratpaşa İlçesi Yıldız ile Soğuksu Mahallesi'ndeki temsilciliklerine gelen partililer, camlar ve 'hayır' yazılı afişlerin sprey boya ile siyaha boyandığını gördü. Partililerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, temsilciliklerde tutanak tutarken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi araştırması yaptı.

İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Yıldız ve Soğuksu mahallelerinin yanı sıra Ahatlı ve Sedir mahallerinde de 2 otobüs, Meydan Kavağı Mahallesi'nde ise bir minibüsün boyandığını tespit ettiklerini söyledi. Bu sayının artabileceğini belirten Erdem, 'Kentte benzeri başka bir olay yaşanıp yaşanmadığını kontrol ediyoruz. Bu ahlaki bir şey değil. Niye yapılır bilmiyoruz. Mahalle temsilciliklerimizi, araçlarımızı boyamışlar. Araştırıyoruz' dedi.

CHP Muratpaşa İlçe Genel Sekreteri Özgür Balaman ise 'Seçimler sürecince bazı tahriklerle karşılaşmıştık. İlk defa böyle sprey boyalı bir saldırıya uğradık' diye konuştu.

DHA