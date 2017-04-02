Her şey Soner için

BALIKESİR'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın talimatıyla belediye ekipleri, Çayır Mahallesi'nin oyun çağındaki tek çocuğu olan 2.5 yaşındaki Soner Karışmaz için oyun parkı yaptı.

Sındırgı ilçe merkezine 64 kilometre uzaklıktaki Ulus Dağı'nda 600 yıl önce kurulan kırsal Çayır Mahallesi'nin nüfusu, son yıllarda gençlerin iş için şehirlere göç etmesi nedeniyle 79 kişiye düştü. Mahallenin yaş ortalaması da 45'in üzerine yükseldi. Yaş ortalamasını, 35 yaşındaki Cemile Karışmaz ve 41 yaşındaki Şahin Karışmaz çiftinin çocuğu 2.5 yaşındaki Soner Karışmaz ile kundaktaki kardeşi düşürdü. Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, mahalle ziyaretlerinde, yaşıtı arkadaş bulamayan Soner Karışmaz'ın tüm gününü ailesinin ve komşularının yanında geçirdiğini, arkadaş özlemi çektiğini öğrendi. Mahalle Muhtarı Sezgin Erdem'in durumu ilettiği Başkan Yavaş, Sındırgı'ya döndüğünde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Çalışma başlatan ekipler, Mahalle Camisi yanındaki boş alana çocuk parkını yaptı. Yaşıtı ve arkadaşı olmayan Soner Karışmaz, hiç olmazsa artık salıncakta sallanıyor, kaydıraktan kayıyor, tahterevalliye annesiyle binip oynuyor.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN ZİYARET

Çayır Mahallesi Camii'nde de bir takım düzenlemeler yaptıran Başkan Yavaş, Mahalle Muhtarı Sezgin Erdem ile Karışmaz ailesini ziyaret etti. Soner'e hediyeler alan Başkan Yavaş, çocuk parkı yaptırdığı Soner ile birlikte tahterevalliye bindi. Soner'i salıncakta sallayan Başkan Yavaş, kaydıraktan kaydırdı. Güzel bir gün geçiren Başkan Yavaş, şöyle dedi:

"Çocuklarımızın ruh halinin daha iyi olması bizim için çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Sındırgı'nın 74 mahallesinin tamamına yakınında çocuk parkı kurduk. Bazılarında eksik kalmıştı. Onlardan biri de Çayır Mahallesi. Nedeni de göç nedeniyle çocuk olmamasıydı. Burada Soner kardeşimizin annesi babası çocuk parkı istedi. Peki dedik. Bir çocuğun mutluluğu bizi mutlu ediyor. Bir çocuk olsa dahi onun kalbine girmek bizim idealimiz, hedefimiz. Onlar mutlu olunca biz mutlu oluyoruz."

Çayır Mahallesi Muhtarı Sezgin Erdem da Başkan Yavaş'a mahalleye katkıları için teşekkür etti. Başkan Yavaş'ın Soner ve ailesine ayrı bir mutluluk yaşattığını söyleyen Muhtar Erdem, "Bundan 5 yıl önce Taner Karışmaz sel sularına kapılıp, yaşamını yitirdi. Soner ağabeyinin ölümünden sonra dünyaya geldi. Başkanımız, köyün tek çocuğu Soner için park yaptırınca dünyalar onların oldu" diye konuştu.

Soner'in Babası Şahin Karışmaz ise dertlerini başkana anlatan Muhtar Erdem ve hizmet için Başkan Yavaş'a teşekkür etti.

JAPONYA ÖRNEĞİ

Japonya'nın Hokkaido adasındaki Kami-Şirataki tren istasyonuna liseye giden 1 öğrenci için günde 2 kez tren seferi yapılması tüm dünyada haber konusu olmuş, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan haber yüz binlerce kez izlenmişti. Japonya'da olduğu gibi Sındırgı'nın Çayır Mahallesi'nde de göç nedeniyle Soner Karışmaz mahallede oyun çağındaki tek çocuk olarak kaldı. Mahalleye park yapılması, Soner'i çok mutlu etti.

DHA