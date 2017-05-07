Işık Eyigüngör Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)YAKIN Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurması nedeniyle, Eyigüngör Rıhtım karakoluna giderek şikayette bulundu.

Kadınlar Basketbol Ligi Play – Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maç öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurdu. Bu olay üzerine Eyigüngör Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Daha sonra Kadıköy Rıhtım Karakolu'na gelen Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Eyigüngör, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, arkadaşları kendisini yalnız bırakmadı.

DHA