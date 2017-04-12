Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: İstanbul'da terör operasyonu; 27 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu; 27 gözaltı

09:1712 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
İstanbul'da terör operasyonu; 27 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu; 27 gözaltı

İstanbul'da 15 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda terör örgütü PKK'dan eğitim alan kişilerin şehir merkezlerinde eylemler yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 

Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 27'si yakalayarak gözaltına alındı. 8 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar