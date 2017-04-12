İstanbul'da terör operasyonu; 27 gözaltı

İstanbul'da 15 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda terör örgütü PKK'dan eğitim alan kişilerin şehir merkezlerinde eylemler yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 27'si yakalayarak gözaltına alındı. 8 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA