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İzmir Haberi: İzmir'de 29 polise FETÖ gözaltısı

İzmir'de 29 polise FETÖ gözaltısı
14:303 Nisan 2017
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İzmir'de 29 polise FETÖ gözaltısı
İzmir'de 29 polise FETÖ gözaltısı

İZMİR'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce polislikten ihraç edilen ya da açığa alınan 29 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, emniyet yapılanmasına operasyon yaptı. Örgüt adına faaliyette bulundukları için daha önce meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 29 polis gözaltına alındı. 3 kişinin de arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan eski emniyet görevlileri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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