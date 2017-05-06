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Antalya Haberi: Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

09:446 Mayıs 2017
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Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde evinin önünde bisiklet süren 5 yaşındaki Alihan Taşarası, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Manavgat Örnek Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, 07 L 0624 plakalı kamyonla geri manevra yapan A.Ç., yolda bisiklet süren Alihan Taşarası'na çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Alihan Taşarası'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Alihan Taşarası'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kamyon şoförü A.Ç. ise gözaltına alındı.

DHA

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