Kardeşinden helallik isteyip intihar etti

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde hayvan alım satımı yapan 46 yaşındaki Bayram Kaygısız, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Evli 3 çocuk babası Bayram Kaygısız, dün saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. Cep telefondan kendisine ulaşamayınca merak eden yakınları aramaya çıktı. Bir süre sonra Kaygısız, Yazıdere Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri kıyısındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kurutma kanalı yakınlarında iple ağaca asılı bulundu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekisi, Bayram Kaygısız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ortadan kaybolmadan önce kız kardeşini arayıp, helallik istediği öğrenilen Kaygısız'ın intihar ettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından çevresinde, 'Nadir' lakabı ile tanınan Kaygısız'ın cesedi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaygısız'ın intihar nedeni araştıran jandarma, soruşturma başlattı.

DHA