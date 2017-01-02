Karla kaplı Spil'e ziyaretçi akını

MANİSA'daki Spil Dağı Uludağ'ı aratmadı. İzmir ve Manisa'dan Spil'e gelen binlerce kişi kartopu oynadı, karda kaymanın keyfini yaşadı.

Bin 515 metre yüksekliğindeki Spil Dağı son 4 gündür yağan kar sonrasında Uludağ gibi oldu. Hafta arasında tenha olan Spil Dağı, yılbaşı tatili ve kar nedeniyle gelenlerin akınına uğradı. Manisalılar'ın dışında İzmir ve diğer il ve ilçelerden gelenler, zirveye kadar araç yoğunluğuna neden oldu. Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolun kenarındaki kar yığınları nedeniyle bazı yerlerde yolun tek şeride düşmesi, araç trafiğinde sıkışıklık yarattı. Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu zirveye ve zirve yakınlarına ulaşmayı başaranlar kardan adam yapıp, kar topu oynayarak beyaz örtünün tadını çıkartırken kimileri de muşamba parçaları, araçlarının paspaslarıyla kaydı. Keyifli anlar yaşayan kar tutkunları bol bol da hatıra ı çektirip, özçekim yaptı.

DHA