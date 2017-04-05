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Tekirdağ Haberi: Kayalıklarda düşüp ağır yaralandı

Kayalıklarda düşüp ağır yaralandı

20:075 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Kayalıklarda düşüp ağır yaralandı
Kayalıklarda düşüp ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'da Marmara Denizi kıyısında kayalıklara düşen Tarık Algın, başını kayalara çarparak ağır yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Tekirdağ sahildeki Yat Limanı civarında meydana geldi. İddiaya göre bir arkadaşı ile dalga kıran üzerinde alkol alan Tarık Algın, yerinden kalkarak kayalıklara doğru yürümek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Algın, deniz kenarındaki büyük kayalıkların arasına düşerek başını çarptı. Kendinden geçen Algın'ın arkadaşı durumu 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralanan genci bulunduğu yerden güçlükle çıkardıktan sonra ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Tarık Algın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

DHA

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