Kayıp şeker hastası çocuk aranıyor

AFYONKARAHİSAR'da dün babasıyla okula gitme konusunda tartıştıktan sonra evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan şeker hastası 14 yaşındaki Hasan Bay'ın bulunması için jandarma ve AKUT, özel eğitimli köpeklerle birlikte arama çalışması başlattı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Çıkrık Beldesi'nde oturan, Çıkrık Öğretmen Hamza Kesman Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hasan Bay, iddiaya göre babasıyla okula gidip gitmeme konusunda tartıştıktan sonra dün saat 15.00 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre çevrede arama yapan aile Hasan Bay'ın cep telefonuna ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölge halkının da katılımıyla kayıp Hasan Bay'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ve AKUT ekiplerinin özel eğitimli köpekler yardımıyla sürdürdüğü çalışmalarda çocuğun en son telefon sinyalinin alındığı bölgede gece boyunca aramalar yoğunlaştırıldı ancak bir sonuç elde edilemedi.

Şeker hastası olduğu belirtilen Hasan Bay'ın ailesinin aramalarına cevap vermediği, en son bir arkadaşıyla görüştüğü ve "Düz arazideyim, nerede olduğumu bilmiyorum. Üşüyorum" dediği kaydedildi. Jandarma, AKUT ve bölge halkı kayıp çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA