Kılıçdaroğlu: YSK, Danıştay, Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız yasaları açıkça ihlal etmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan Referamdum sonuçları nedeniyle YSK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını belirterek, 'YSK üyeleri hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulunacağız. Bir yargıcımız var gayet güzel muhalefet şerhi yazmış doğrusunu yazmış. Diğerleri hakkında hem Danıştay, Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yasaları açıkça ihlal etmişler. Çete mensubu beyefendi diyor ki; hayır bunlar geçerli. Neye göre Nihai karar bana ait diyor. Parlamento yasa çıkarmış sen ona uygun karar vereceksin. Hak aramaya devam edeceğiz' dedi.

Referamdum sonuçlarını AİHM'e taşıma kararına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, 'AİHM'E giderek bütün dünyanın bildiğini yargı kararı ile tescil etmek istiyoruz. AİHM'e başvuru örnekleri de incelenerek güzel bir dilekçe hazırlığımız var. Önümüzdeki günlerde başvuru yapacağız' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'SANDIKLARDAN HAYIR ÇIKTIĞINI BÜTÜN DÜNYA KABUL EDİYOR'

16 Nisan Referamdum sonuçlarına ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: 'Sandıklardan 'Hayır' çıktığını bütün dünya kabul ediyor. 'Evet'i kabul etmiyoruz. Meşru değil YSK yasalara aykırı kararlar verdi. Üzerinde tartışılamaz bile. Hayır çıktığına yüzde yüz eminim. Siyasi otoriteden talimat alıp yasaları çiğnediler Eveti' çıkardılar. Bu kabul edilemez. Bütün uluslararası raporlarda da gayri meşru referandum olarak kabul ediliyor. Hangi demokraside meşru sayılır. Hayır çıkacağını çok iyi biliyorlardı.

HAYIR ÇIKTI KENDİ KURDUKLARI BİR TEZGAH İLE EVET ÇIKTI

Hayır çıktı kendi kurdukları bir tezgah ile evet çıktı.'

(YSK'NIN SUÇ DUYURUSU)'MEMNUN OLURUM HAKİMİN ÖNÜNE HAKİMLERİN YAZDIĞI MUHALEFET ŞERHLERİNİ DE KOYACAĞIM'

YSK'nın suç duyurusunda bulunmasına ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: 'Çok memnun olurum. 'Çete' dolayısıyla benim hakkımda bir suç duyurusu ise bunu hakimin önüne koyacağım. Hakimin önüne ayrıca başka illerdeki hakimlerin yazdığı muhalefet şerhlerini de koyacağım.

YSK'NIN EVET ÇIKARACAĞINDAN O KADAR EMİNLER Kİ SONUÇLAR DAHA AÇIKLANMADAN 'BİZ KAZANDIK' DENİLDİ

Çalınan oy YSK'da çalındı. Milletin iradesi gasp dildi. YSK'nın Evet çıkaracağından o kadar eminler ki sonuçlar daha açıklanmadan biz kazandık diye balkon konuşmaları gibi bir çok şey yaptılar. Bütün dünya Hayır'ın kazanmadığını kabul ediyor.'

'AİHM'E BAŞVURU ÖRNEKLERİ DE İNCELENEREK GÜZEL BİR DİLEKÇE HAZIRLIĞIMIZ VAR'

Referandum sonuçlarına ilişkin CHP'nin AİHM'e başvuracağına ilişkin Kılıçdaroğlu, 'AİHM'de gayri meşruluğun hukuki olarak onaylanmasını istiyoruz. Yasalara aykırı çok açık. Oradaki hakimler de baktığında çok şaşıracaklar yasa bu kadara açıkken nasıl böyle karar alındı diye. AİHM'e başvuru örnekleri de incelenerek güzel bir dilekçe hazırlığımız var. Önümüzdeki günlerde gidip başvuru yapacağız. AİHM'de gündeme alındığı takdirde olumsuz bir yanıt çıkmaz muhtemelen' dedi.

'AİHM'E BİZ DEVLETİ ŞİKÂYET ETMİYORUZ. HAK, ADALET ARIYORUZ'

Kılıçdaroğlu, 'AİHM'e biz devleti şikâyet etmiyoruz. Hak, adalet arıyoruz. Susmayacağım Evet, Hayır diyen bütün vatandaşların korumak için gidiyoruz' dedi.

'AİHM'E GİDEREK BÜTÜN DÜNYANIN BİLDİĞİNİ YARGI KARARI İLE TESCİL ETMEK İSTİYORUZ'

Kılıçdaroğlu, 'AİHM'in görev alanıma giriyor deyip bunu incelemesini bekliyoruz. Bütün dünyanın bildiğini yargı kararı ile tescil etmek istiyoruz. Bu kadar zulüm olmaz' dedi.

'YSK, DANIŞTAY, YARGITAY ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ YASALARI AÇIKÇA İHLAL ETMİŞLER'

Referandum sonuçları nedeniyle YSK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 'YSK üyeleri hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulunacağız. Bir yargıcımız var gayet güzel muhalefet şerhi yazmış doğrusunu yazmış. Diğerleri hakkında hem Danıştay, Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yasaları açıkça ihlal etmişler. Bunu anlamak için hukuk, ilkokul bitirmeye gerek yok. Akıl sahibi olmak yeterli. Diyor ki; üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü bulunmayan zarflar geçersizdir' diyor bu kadar açık.

ÇETE MENSUBU BEYEFENDİ DİYOR Kİ; HAYIR BUNLAR GEÇERLİ

Çete mensubu beyefendi diyor ki; hayır bunlar geçerli. Neye göre Nihai karar bana ait diyor. Parlamento yasa çıkarmış sen ona uygun karar vereceksin. Hak aramaya devam edeceğiz.'

DHA