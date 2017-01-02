Külçe altın şeklinde pasta

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde bir pastane işletmecisi altın külçeler şeklinde hazırladığı pastalarla müşterilerinin ilgisini çekti.

Kemer'de geçen hafta kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu söylentisi ilçe gündemini uzun süre meşgul ederken, pastane işletmecisi Halil Büyükkapucu, külçe şeklinde, altın rengine boyanmış pastalar hazırlayarak müşterilerin beğenisine sundu. Külçe şeklindeki pastalar müşterilerin ilgisini çekti.

Pastanenin gıda mühendisi Ali Kemal Işık, "Göynük Kanyonu'nda külçe altın bulundu iddiaları büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine Kemer'de büyük söylenti başladı ve herkes bunu konuştu. Bunun üzerine külçe altın şeklinde pasta üretimine başladık. Aşırı ilgi gördü. Bu şekilde hazırlanan 25 pasta satıldı. Siparişlere yetişmekte zorlandık" dedi.

'ALTINI YİYEMEDİK, PASTASINI YİYELİM'

Altın külçe şeklindeki pastalardan alan Haluk Gürkaya da "Bir heyecanla buradan kalktık arkadaşlarla kanyona gittik, yukarı, dağlık bir yer 'altın var' dediler. Maalesef alçı çıktı. Hepimiz çok üzüldük. Ama Allah razı olsun bu çocuklardan, altın külçelerini yapmışlar. Şimdi biz öbürünü yiyemedik, bunu yiyeceğiz. Altını yiyemedik, pastasını yiyelim dedik" diye konuştu.

DHA