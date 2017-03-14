Kurtulmuş: Avrupalı siyasetçileri uyarıyoruz

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tutumunu eleştiren Kurtulmuş, "Yapılanlar hiçbir ölçüye uymayan, hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranışlardır. Bunların kabul edilmesi, hiçbir ölçü bakımından mümkün değildir" dedi.

Hollanda'nın Türk bakanlara tutumuna ilişkin, "Yapılanlar hiçbir ölçüye uymayan, hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranışlardır. Bunların kabul edilmesi, hiçbir ölçü bakımından mümkün değildir" diyen Kurtulmuş, "Türkiye olarak bu davranışı hiçbir platformda kabul etmediğimizi bir kez daha dile getirmek isteriz. Bu olayda bizi rahatsız eden; üzülürüz, gerekli tepkiyi veririz, tedbirleri alırız ama daha çok üzülmesi gerekenlerin de maalesef Avrupa'da yükselen bu faşist, ırkçı, Neonazist etkinin altında kalan Avrupalı siyasetçiler olduğunu da ifade etmek isteriz. Aslında Hollanda'da yaşadıklarımız sadece Hollanda'da değil Avrupa'nın birçok ülkesinde gelişen aşırı sağcı, ırkçı, İslam ve göçmen karşıtı, yabancı düşmanı ve özellikle Türkiye düşmanı bir takım zihin yapısının dışa vurmuş şeklidir. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

'AVRUPALI SİYASETÇİLERİ UYARIYORUZ'

Kurtulmuş, Avrupa'da aşırı sağın ve faşizmin ayak seslerinin yükseldiğini ve Avrupa ülkelerini etkisi altına aldığını belirterek, "Bu aşırı düşmanlık, ötekileştirme, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bu İslamofobik tavırlar öylesine büyük bir girdap oluşturur ki Avrupa siyasetinin çok önemli bir kısmının önüne çıkabilir. Hollanda'daki bu mesele Türkiye için kabul edilemez bir mesele olduğu gibi Avrupa açısından da üzerinde uzun uzun düşünülmesi ve tedbirler alınması gereken, alarm zillerini çaldırmış olan yeni bir durumdur. Buna karşı Avrupalı siyasetçileri uyarıyoruz. Şimdiden tedbir almazsanız bu tavırlar hepinizi yutabilir, bu girdap hepinizi içine çekebilir" ifadelerini kullandı.

'ADINA NE DERSENİZ DEYİN'

Kurtulmuş, Avrupa'daki Türklerin durumuna da değinerek, "Bu gerilim, bu kriz, bu kaos adına ne derseniz deyin, bizim çıkardığımız bir kriz değildir. Bunun sorumlusu Türkiye değildir. Türkiye, bu krizin sorumlusu olmamasına rağmen, bundan sonraki süreçte de sorumlu ama kararlı hareket edecek ve Türkiye ile Hollanda halkının karşı karşıya kalmaması için önemli gayret sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

ANKARA,(DHA)

DHA