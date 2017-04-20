Mahsur kalan 24 kaçağı Mehmetçik kurtardı

VAN'ın Başkale İlçesi'nde sınır hattındaki dere kenarında mahsur kalan 24 kaçak, Başkale 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Sarısu Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşadığı geçişleri engellemek için 24 saat boyunca sınırda gözetleme yapan Mehmetçikler, termal kemaralarla bir grup kaçağın sınırı geçtiğini belirledi. Pakistan ve Afganistan uyruklu kaçakların sınırı geçtikten sonra İran sınır hattındaki dere kenarında mahsur kaldıklarının tespit edilmesi üzerine de, Başkale Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Sarısu Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler soğuk havdan etkilenen 24 kaçağa bataniye, yemek, çay ve süt verdi.

Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar daha sonra da araçlarla Başkale Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolunden geçirildi. 24 kaçak, işlemlerinin ardından da Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.

DHA