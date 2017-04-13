Muhtarı yaralayan 5 gün sonra yakalandı

İZMİR'in Bayındır İlçesi'nin kırsal Kızılkeçili Mahallesi Muhtarı Hasan Yakın'ı bacaklarından tabancayla vurarak yaralayan 29 yaşındaki Yusuf Sarıgedik, 5 gün sonra yakalandı.

Kızılkeçili Mahallesi Muhtarı Hasan Yakın, geçen 7 Nisan sabahı, mahalle meydanında Yusuf Sarıgedik tarafından her iki bacağından tabancayla vuruldu. Sarıgedik kaçarken, Yakın, çağırılan ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhtar yakın, iki gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yusuf Sarıgedik'in yakalanması için çalışmalarını sürdüren jandarma, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin dün Kızılkeçili Mahallesi'ndeki evine geldiğini tespit etti. Daha önce de yaralama, meskun mahalde ateş etme gibi çeşitli suçlardan jandarmada 10 ayrı suç kaydı olan Sarıgedik'in yakalanması için harekete geçildi. Evin etrafını saran jandarma ekipleri, yakınındaki ormanlık alanda da tedbir amacıyla önlem aldı. Jandarmayı fark edip, pencereden atlayarak ormanlık alana kaçmaya çalışan Yusuf Sarıgedik, yakalandı. Evde yapılan arama, suç aleti tabanca da ele geçirildi. Mahallede daha önce kahvehane işletttiği ve bekar olduğu belirtilen Sarıgedik, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA