Namazgah Hamamı hayat bulacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 16'ncı yüzyıldan kalan ve yıkılmak üzere olan Namazgah Hamamı'nı restore ediyor. Tarihi hamam, 1.2 milyon liralık yenileme çalışmasından sonra yeniden hamam olarak hizmet vermeye başlayacak.

Yakın zamana kadar hamam işlevi gören, ancak bir süredir virane durumundaki Namazgah Hamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla restore edilerek kente kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi, 762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın restorasyon çalışmalarını 2018 yılı içinde tamamlayarak yeniden hamam olarak hizmete açacak. Restorasyon çalışması yaklaşık 1.2 milyon liraya mal olacak.

16'ncı Yüzyıl'dan kalan tarihi yapıyı orijinalini koruyarak restore edecek olan Büyükşehir Belediyesi, gerekli sağlamlaştırma ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, Kuzey ve Batı cephesine bitişik durumda olan iki yapıyı kaldıracak. Yapının iç mekanında bulunan kaplamalar ve eklentiler de kaldırılarak özgün detayına uygun şekilde ılıklık, sıcaklık ve halvet mekanlarının duvarlarına mermer kaplama yapılacak. Hamamın soyunmalık mekanlarında ahşap bölmeler ve su havuzu oluşturulacak. Göbek taşı ve kurnalar aslına uygun olarak yenilenecek. Yapının çatısındaki betonarme eklentiler kaldırılarak kubbeler temizlenecek. Batı kanadındaki bahçe duvarı ise kaldırılacak.

İZMİR TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ

Agora alanı içinde kalan tarihi Namazgah Hamamı, 16'ncı yüzyıldan günümüze ulaşıyor. Yakın zamana kadar işlevini sürdürdüğü bilinen hamam, kadınlar ve erkekler kısmından oluşan 'çifte hamamlar' grubundan. Hamamda soyunmalık, ılıklık, halvet bölümleriyle külhan ve ateşlik bölümleri yer alıyor.

Namazgah Hamamı, yapının doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor.

DHA