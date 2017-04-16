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Muğla Haberi: Otomobilin çarptığı yaya öldü

Otomobilin çarptığı yaya öldü

01:1816 Nisan 2017
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Otomobilin çarptığı yaya öldü
Otomobilin çarptığı yaya öldü

MUĞLA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Şahap Türköz, hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar Mevkii'nde meydana geldi. Harun Akyüz yönetimindeki 48 YK 280 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şahap Türköz'e çarptı. Kazada Akyüz, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.
Şahap Türköz'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Harun Akyüz gözaltına alındı.

DHA

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