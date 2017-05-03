Otomobil,kamyonete çarptı: 4 yaralı

BİLECİK'te otomobil, akaryakıt istasyonundan çevre yoluna çıkan kamyonete çarpıp ters döndü. Can pazarının yaşandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre yolu Bilecik Şehir Mezarlığı karşısında meydana geldi. 37 yaşındaki Mehmet Alkan yönetimindeki 11 ER 325 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan aniden yola çıkan 74 yaşındaki Ramazan Sağır yönetimindeki 26 RS 803 plakalı kamyonete çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle savrulup taklalar atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü Mehmet Alkan ile yanında oturan 29 yaşındaki Selda Eyyüpoğlu çevredekilerin ve 112 sağlık ekibinin yardımı ile ters dönen araçtan çıkarıldı. Kamyonet sürücüsü Ramazan Sağır ve aynı araçta bulunan 78 yaşındaki Sabriye Çotak da yaralandı. Araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü Ramazan Sağır'ı olay yerine gelen Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Kazada yaralanan Mehmet Alkan, Selda Eyyüpoğlu, Ramazan Sağır ve Sabriye Çotak ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA