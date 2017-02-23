Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Putin, G20 zirvesine katılacak

Putin, G20 zirvesine katılacak
09:3723 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Putin, G20 zirvesine katılacak
Putin, G20 zirvesine katılacak

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in 78 Temmuz’da Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesine katılacağını bildirdi.

Uşakov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya’nın G20 zirvesine katılımı devlet başkanı düzeyinde olacak” dedi.

Küresel ekonomi ve finans konularında uzmanlaşan uluslararası forum olan G20 zirvesine Arjantin, Avustralya, Brezilya, İngiltere, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kanada, Çin, Meksika, Güney Kore, Rusya, Suudi Arabistan, ABD, Türkiye, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Japonya katılıyor.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar