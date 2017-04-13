Rodos'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden biri örgüt imamı çıktı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yanlarında bir çocukla yakalanan ve FETÖ/PDY'den aranan 7 zanlı ile kaçak geçişin organizatörü 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yakalanan şüphelilerden olan ve öğretmenlikten ihraç edildiği belirtilen Zekeriya K.'nın, FETÖ'nün Zonguldak ve Siirt imamlarından ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u bu 2 ildeki örgüt üyelerine yükleme sorumlusu olduğu ileri sürüldü.

Marmaris'te polis, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan bir grup ile 2 organizatörü dün sabah, İçmeler Mahallesi'ndeki denize yakın ormanlık alanda, zodyak bota binmek üzereyken yakaladı. Operasyonda ayrıca, şüphelilerin, açıkta binip, yasa dışı geçişte kullanmayı planladığı yata da el konuldu. Operasyonda yakalanan İran uyruklu Hadi M. (36) ve İzmirli Hasan K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya K. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) emniyete götürüldü.

ÖRGÜT İMAMI İDDASI

Gözaltına alınanlardan Zekeriya K.'nın Zonguldak'ta öğretmenlik yaptığı sırada FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla açığa alındığı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Şüphelinin örgütün Zonguldak ve Siirt imamı olduğu, bu 2 ilde ByLock programını kendilerine yakın olan, hizmet edecek olan kişilerin cep telefonuna yüklediği iddia edildi. Zekeriya K.'nın, İstanbul, Siirt, Bartın ve Düzce polisi tarafından da sorgulanmak için arandığı kaydedilirken, Banka Asya ile yoğun hesap trafiği olduğu, Rodos Adası'na ulaştıklarında Almanya'ya giderek sığınma talebinde bulunmayı planladığı öne sürüldü.

KİŞİ BAŞI 15 BİN DOLARA ANLAŞMIŞLAR

FETÖ/PDY mensubu olduğu iddia edilen 7 kişi ve 1 çocuğun Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla kaçmak için, organizatörlerle kişi başı 15 bin dolara anlaştığı öğrenildi. Zanlıların, Rodos Adası'na çıkarıldığında, kendilerini orada bekleyecek olan kişiler tarafından 120 bin dolar karşılığında lüks yatla İtalya'ya götürülecekleri, ardından Almanya'ya gidecekleri anlaşıldı. Filiz Ö.'nün de 13 yaşındaki çocuğu Mehmet Emin. Ö. ile birlikte, Almanya'da bulunan eşinin yanına giderek sığınma talebinde bulunmaya çalıştığı belirlendi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ByLock yüklenmiş cep telefonları, 10 bin lira, 10 bin dolar ve 2 bin Euro ile çeşitli ziynet eşyaları çıktı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde gözaltında tutulan zanlıların sorgulanması için Ankara'dan özel bir ekibin geleceği bildirildi.

DHA