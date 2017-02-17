Samsun'da 'Dumansız Hava Sahası' denetimi

SAMSUN'da İlk Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki çeşitli illerden gelen 14 tütün denetçisinin katılımıyla il genelinde 'Dumansız Hava Sahası' denetimi yapıldı.

Samsun'da 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında 'Dumansız Hava Sahası Denetimi' yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Aydın, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Trabzon ve Samsun illerinde 15–18 Şubat 2017 tarihlerinde arasında yapılması planlanan çapraz denetimler kentte gerçekleştirildi. Bu kapsamda Samsun'da gelen 14 tütün denetçisi ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla il genelinde 'Dumansız Hava Sahası Denetimi' düzenlendi. Atakum İlçesi'nde yapılan denetimlere Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İlçe Kaymakamı Ali Bakoğlu, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve tütün denetçileri katıldı.

Denetim sonunda açıklama yapan Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, denetimlerdeki amacın ceza yazmak değil vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu belirterek, "Denetimlerin bir bölümüne biz de katıldık. Gittiğimiz işyerlerinde şu anki mevzuata uygun olmayan bir durum görmedik. Çeşitli illerimizden gelen görevlilerimizle birlikte çapraz denetim yaptık. İlimizde de İl Tütün Kontrol Kurulu kararıyla kurumlar arası işbirliğiyle merkez denetim ekibi kurulmuş olup mesai dışı saatlerde de denetimlerin aktif olarak yapılması sağlanmaktadır. 2016 yılında ilimizde 794’ü ihbar olmak üzere 32 bin 741 denetim yapılmış, bunların 591’inde ihlal tespit edilmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise 2 bin 840 denetimde 64 ihlal tespit edilmiştir" dedi.

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ise yüzde 80’i gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere dünyada 1,3 milyar kişi, Türkiye'de ise 15 milyon kişinin sigara içtiğini belirterek, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde yürütülen tütün kontrolü çalışmalarının temel stratejilerinden biri tütün dumanından pasif maruziyetin önlenmesidir. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında vatandaşlarımızın temiz hava solumalarını güvence altına almaya yönelik gerçekleştirilen denetimler, pasif maruziyetin önlenmesi noktasında son derece önemlidir" dedi.

Dr. Mustafa Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Alo 184 Tütün İhbar Hattı’na gelen ihbarlar ile 4207 sayılı Kanun uyum araştırmaları değerlendirildiğinde, denetim faaliyetlerinin daha etkili bir şekilde yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sigara yasaklarına yönelik ihlallerin bildirebilmesini sağlayan 'Yeşil Dedektör' mobil uygulaması, İstanbul ve Ankara’daki pilot çalışmalardan sonra Şubat ayı itibariyle tüm illerde faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Yeşil dedektör, kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanım yasasına uyulmasını sağlamak, ihlallere karşı toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünlerini kullanmayan vatandaşların haklarını korumak ve yasal hakları konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır."

DHA