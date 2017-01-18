Silahlı saldırıda, bacağından yaralandı

SAMSUN'un İlkadım İlçesi'nde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Okay Altun, sol bacağından yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde İlkadım İlçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilinin içinde oturan Okay Altun, yanına yaklaşan yüzü kar maskeli kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sol bacağından yaralanan, sigorta firması bulunan Altun, ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA