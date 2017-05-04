Silopi'de polis panzeri eve çarptı; 2 çocuk öldü (2)

VALİLİK; ŞOFÖRDE ALKOL İZİNE RASTLANMADI

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde polis panzerinin eve çarpıp 2 çocuğun ölümüne neden olduğu olayla ilgili olarak Şırnak Valiliği, akşam saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

'İlimiz Silopi İlçesi'nde, 04.05.2017 gece saat 00:30'da, bir polis aracının, bir vatandaşımızın evinin duvarına çarpması sonucu iki evladımızın yaşamını yitirmesi, bizleri son derece üzmüş ve derinden sarsmıştır. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şoför polis memurunun alkollü olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup; şoför polis memurunun nefes kontrolü ve kan tahlilinde alkol bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu adli ve idari olarak her yönüyle incelenmektedir.'

DHA