Sırbistan'da referandum buluşması yapıldı

Sırbistan’ın Sancak bölgesinde, Türkiye'de referandumda 'evet' oyunu savunanlar tarafından miting düzenlendi.

Sırbistan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen referandum mitingi sırasında konuşma yapan dernek yöneticileri ve katılımcılar, Sancak bölgesinde yaşayan Müslüman halkın Türkiye’yle bağlarının hiçbir zaman kopmayacağını dile getirdiler.

Dernek yöneticilerinden Melisa Şahoviç, Türkiye’de yaşayan Sancak bölgesi Müslümanlarının Erdoğan’ı desteklediklerini ve 16 Nisan'da Evet oyunun yüksek çıkacağına inandıklarını söyledi.

Sancak’ta yaşayan bazı Boşnak vatandaşlar, Türkleri ve Türkiye’yi çok sevdiklerini, devamlı Türkiye’ye gidip geldiklerini ve son yıllardaki gelişmelerin Erdoğan sayesinde olduğunu söylediler.

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– (TV KAYDI) Seçim kampanyasından görüntüler

DHA