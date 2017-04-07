Stockholm polisinden halka duyuru

Stockholm polisinden yapılan açıklamada, Stockholm halkının, olayın meydana geldiği şehir merkezinden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Bazı görgü tanıkları da polisin, yayaları şehir merkezinden eski şehir bölgesine doğru gitmekten kaçınmaları yönünde uyardığını dile getirdi.

Polis ayrıca, olayın meydana geldiği yerin yakınında bulunan ve genellikle varlıklı kesimin yaşadığı Södermalm bölgesindeki insanlara çağrıda bulunarak, evlerinden çıkmamalarını istedi.

Stockholm Belediyesi de internet sitesinden yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan Stockholmlülerin yakınlarıyla temas kurmalarını ve durumu onlara bildirerek güvende olduklarından emin olmalarını istedi.

DHA