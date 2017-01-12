Tarihi ocağın duvarları binanın üzerine çöktü

İZMİT'te, tarihi kireç ocaklarının duvarları bir binanın üzerine çöktü. Binanın birinci katındaki evde hasar meydana gelirken, içeridekiler büyük korku yaşadı.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Koruma altındaki tarihi kireç ocaklarının duvarlarının bir bölümü, büyük bir gürültüyle 3 katlı evin üzerine çöktü. Sezgin Özer'in oturduğu binanın birinci katındaki dairenin duvarlarında hasar oluştu. Evin yatak odası ve mutfak bölümünün duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, içeridekiler büyük panik yaşadı. Mutfak camının kırılması sonucu içeriye taşlar girdi.

Sezgin Özer, eşi Elif ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada çökme olduğunu belirterek, "Büyük bir gürültüyle çökme olmuş. Olay anında ben evde yoktum. Eşim ve çocuklarım çok korkmuşlar. Belediye ekipleri gelip inceleme yaptı. Tarihi yapı olduğu için kendilerinin dokunamayacağını söylediler. Buradaki tarihi ocaklar yıllardır tehlike yaratıyor. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

DHA