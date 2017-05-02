Tarlada başından vurulmuş ağır yaralı halde bulundu

KASTAMONU'nun Taşköprü İlçesi'nde oturan 17 yaşındaki Yücel G., köydeki tarlalarında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan genç tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Taşköprü ilçesi'ne bağlı Bük Köyü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi olduğu belirtilen Yücel G., çalışmak için gittiği tarlalarında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yakınları tarafından tarlanın ortasında kanlar içerisinde bulunan Yücel G., yakınlarının ihbarı üzerine sevk edilen 112 acil ambulansıyla kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yücel G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA